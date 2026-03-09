Prensa española apuntó a desempeño "inoperante" de Alexis ante Rayo Vallecano

La calma que rodeaba a Alexis tras su buena racha en España se rompió este domingo. El delantero chileno enfrentó críticas por su rendimiento en el empate 1-1 entre Sevilla y Rayo Vallecano, compromiso donde el tocopillano estuvo en cancha durante 66 minutos antes de ser reemplazado.

El medio El Correo de Andalucía mostró una postura tajante sobre el desempeño del futbolista. Según publicó el portal, el "Niño Maravilla" se vio "inoperante. La motivación del derbi desapareció y volvió a mostrar la cara que lleva ofreciendo toda la temporada. Está en el ocaso de su carrera y es un jugador que puede dar pinceladas, pero igual no fue la mejor decisión que comenzara de inicio".

Por su parte, El Desmarque puso el foco en las estadísticas negativas del chileno durante el juego. "Su gol al Betis no debe nublar la realidad. Hoy no le aportó nada al equipo. Estuvo sin frescura ni acierto con el balón. Perdió el 50 por ciento de los pases en campo rival y sus dos disparos fueron bloqueados por la defensa", señaló la crónica del sitio deportivo.

En tanto, El Pespunte optó por una calificación menos drástica pero igual de exigente. Afirmó que "no fue un mal partido, pero le costó entrar en contacto con el balón y ser protagonista". El medio calificó el nivel del atacante nacional como "discreto", recordando que finalmente abandonó el césped para permitir el ingreso de Ejuke.

Desde el sector de Estadio Deportivo rescataron algunos movimientos tácticos de Alexis, aunque admitieron su irregularidad durante el cotejo. Indicaron que su movilidad permitió generar espacios para Akor en el área rival, sin embargo, concluyeron que su participación resultó "guadianesca e intermitente".

Tras este resultado, Sevilla desperdició la oportunidad de sumar tres puntos como local. La prensa partidaria en Sevilla detalló que el deportista intentó ofrecer alternativas ofensivas diferentes para el equipo de Andalucía, pero confirmaron que los objetivos no se cumplieron en la última jornada de liga.