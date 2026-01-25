Prensa española llenó de elogios a Gabriel Suazo tras el triunfo de Sevilla por la Liga de España

Medios deportivos españoles destacaron la actuación del defensa chileno Gabriel Suazo en el triunfo de Sevila ante Athletic de Bilbao por 2-1 este sábado por la Liga de España. Los dirigidos por Almeyda no contaron con la presencia de Alexis Sánchez por lesión.

Suazo estuvo desde el arranque y fue sustituido en el minuto 57 del encuentro. Pese a no jugar todo el partido, fue bien evaluado por los medios locales en su retorno a la titularidad sevillana.

"Recuperó su puesto como titular y desde el arranque estuvo muy activo en ataque, con constantes subidas a la espalda tanto en progresión como a la espalda de la defensa. Muy profundo, precisó en ocasiones de ayudas para cubrir los espacios que dejaba con sus incorporaciones", señaló Estadio Deportivo.

"Muy activo en la primera mitad, sobre todo en labores ofensivas. Almeyda le dio descanso antes de la hora de partido. Es fundamental no seguir perdiendo efectivos", remarcó El Desmarque.

El elenco andaluz, volvió a los triunfos en la liga española tras cinco compromisos y consiguió su primera victoria del 2026.