"Provocó un cambio en el equipo": Medios de Sevilla elogiaron a Suazo tras empate con Elche

El chileno Gabriel Suazo recibió elogios de la prensa deportiva de Sevilla tras el empate 2-2 ante Elche en la fecha 20 de La Liga de España.

Suazo fue suplente y entró en el segundo tiempo, cuando Sevilla perdía por 2-0, y Estadio Deportivo recalcó que el lateral "provocó un cambio en el equipo".

"Fueron los minutos donde el equipo se mostró algo más en ataque. La competencia de Oso parece haberle venido bien", destacó el citado medio, que lo calificó con nota 7 de 10.

El Desmarque también lo evaluó con la misma nota: "Cambió el sino del partido con su entrada. Una buena llegada suya propició el gol de la esperanza".

Finalmente, El Correo de Andalucía destacó que "fue junto a Akor Adams el que provocó la remontada".