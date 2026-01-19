Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

"Provocó un cambio en el equipo": Medios de Sevilla elogiaron a Suazo tras empate con Elche

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno fue revulsivo con su entrada en el segundo tiempo.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Gabriel Suazo recibió elogios de la prensa deportiva de Sevilla tras el empate 2-2 ante Elche en la fecha 20 de La Liga de España.

Suazo fue suplente y entró en el segundo tiempo, cuando Sevilla perdía por 2-0, y Estadio Deportivo recalcó que el lateral "provocó un cambio en el equipo".

"Fueron los minutos donde el equipo se mostró algo más en ataque. La competencia de Oso parece haberle venido bien", destacó el citado medio, que lo calificó con nota 7 de 10.

El Desmarque también lo evaluó con la misma nota: "Cambió el sino del partido con su entrada. Una buena llegada suya propició el gol de la esperanza".

Finalmente, El Correo de Andalucía destacó que "fue junto a Akor Adams el que provocó la remontada".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada