Real Betis de Manuel Pellegrini recibe Villarreal por La Liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco del "Ingeniero" buscará volver al triunfo en el torneo español.
Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Villarreal CF en el Estadio La Cartuja por la fecha 20 de La Liga, donde el elenco del "Ingeniero" buscará volver al triunfo en el torneo español.
1-0: 57' Aitor Ruibal (BET): 2-0: 83' Pablo Fornals (BET)