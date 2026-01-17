Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Betis de Manuel Pellegrini recibe Villarreal por La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco del "Ingeniero" buscará volver al triunfo en el torneo español.

Real Betis de Manuel Pellegrini recibe Villarreal por La Liga
Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Villarreal CF en el Estadio La Cartuja por la fecha 20 de La Liga, donde el elenco del "Ingeniero" buscará volver al triunfo en el torneo español.

1-0: 57' Aitor Ruibal (BET): 2-0: 83' Pablo Fornals (BET)

Las + leídas
