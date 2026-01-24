Real Madrid doblegó a Villarreal y sigue metiendo presión a FC Barcelona

Real Madrid venció 2-0 a Villarreal en el Estadio de la Cerámica por la fecha 21 de La Liga y sigue metiendo presión a FC Barcelona por el liderato en la tabla de posiciones.

El conjunto "merengue" se hizo fuerte en la segunda parte, con un inspirado Kylian Mbappé (47', 90+4') que firmó un doblete: Abrió el marcador en los primeros minutos del complemento y selló el encuentro con un tanto de penal en los instantes finales del partido.

Con este resultado, el cuadro "Merengue" quedó puntero con 51 puntos a la espera del duelo del cuadro azulgrana esta fecha ante Real Oviedo; por su parte el "Submarino Amarillo" se mantuvo en el cuarto puesto con 41 unidades.

El siguiente partido de Real Madrid será de visita por Champions League ante Benfica el miércoles 28 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras Villarreal se medira como visitante ante Bayer Leverkusen también por el torneo internacional en el mismo horario.