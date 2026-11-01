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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid firmó su cuarto triunfo al hilo en España tras batir a Racing de Santander

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro merengue está a tres puntos del líder Barcelona.

Real Madrid firmó su cuarto triunfo al hilo en España tras batir a Racing de Santander
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Real Madrid firmó su cuarto triunfo consecutivo en La Liga de España, tras vencer por 0-3 y terminar el invicto que tenía como local Racing de Santander en El Sardinero.

El equipo dirigido por José Mourinho dominó sin complicaciones y todos los goles los anotó en el primera parte, con un penal de Kylian Mbappé (11') y remates de Jude Bellingham (21') y Yan Diomandé (36').

El resultado, por la undécima fecha del torneo,  dejó a los merengues con 27 puntos en el tercer lugar, a tres del líder Barcelona; Racing, en cambio, está 16°, con 11 positivos.

En la próxima fecha, Racing visitará a Málaga, mientras que Real Madrid hará lo propio ante Valencia en Mestalla.

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