Real Madrid frenó a FC Barcelona de la mano de Kylian Mbappé

Real Madrid consiguió un importante triunfo por 2-1 sobre FC Barcelona este domingo en el Camp Nou, por la décima fecha de la liga española, gracias a un doblete de Kylian Mbappé que frenó la campaña perfecta del conjunto catalán y estrechó la lucha por el liderato.

El equipo de Hansi Flick asumió el protagonismo y controló la posesión durante buena parte del encuentro, mientras que los dirigidos por José Mourinho apostaron por una defensa ordenada y rápidas salidas de contragolpe.

En ese escenario, Mbappé abrió el marcador a los 41 minutos, luego de aprovechar un despeje defectuoso de Gerard Martín que terminó con el balón rebotando en el francés antes de ingresar al arco.

En el complemento, los locales aumentaron su presión y encontraron la igualdad mediante Raphinha (61'), quien definió tras recibir una asistencia de Pedri. Barcelona continuó buscando la victoria, pero Real Madrid resistió los avances de su rival y mantuvo la posibilidad de golpear en los minutos finales.

La definición llegó a los 88 minutos, cuando Mbappé completó su doblete después de una gran acción individual de Eduardo Camavinga, quien habilitó al delantero para convertir con el arco desguarnecido. Los "merengues" consiguieron sostener la ventaja hasta el pitazo final, pese a enfrentar el clásico sin el arquero titular Thibaut Courtois, ausente por un cuadro gripal.

Con este resultado, FC Barcelona sufrió su primera derrota del campeonato y permaneció como líder con 27 puntos, mientras que Real Madrid llegó a 24 unidades y redujo a tres la distancia con su clásico rival. El conjunto madrileño quedó tercero, detrás de Atlético de Madrid, que suma 25 puntos.