Real Madrid sufrió sensible baja de Courtois para el clásico ante FC Barcelona

Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, quedó descartado de última hora para el clásico ante FC Barcelona, programado para este domingo en el Camp Nou, debido a un cuadro gripal que le impedirá participar en el encuentro.

El conjunto madrileño confirmó la ausencia del seleccionado belga mediante un comunicado oficial y anunció la incorporación del joven guardameta ucraniano Illia Voloshyn a la convocatoria.

"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal", informó Real Madrid, que deberá afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada sin su arquero titular.

Ante esta situación, Andriy Lunin asoma como el principal candidato para ocupar la portería del equipo dirigido por José Mourinho, que también afrontará el encuentro sin Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo y Vinícius Júnior, este último por suspensión.

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid corresponde a la décima fecha de la liga española y está programado para las 16:00 horas de Chile.

El compromiso encuentra al conjunto catalán como líder del campeonato, con seis puntos de ventaja sobre Real Madrid, que necesita acortar diferencias en la lucha por el primer lugar.