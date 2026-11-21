Real Madrid remontó y venció por 2-1 ante Celta de Vigo en el Estadio "Santiago Bernabéu", por la fecha 13 de La Liga, y mantuvo la presión al líder Barcelona.

Pablo Durán anotó para Celta en los compases iniciales del encuentro (6') y Real Madrid se complicó en su intento de reacción en la primera parte, ya que Kylian Mbappé falló un penal (38').

Sin embargo, los dirigidos por José Mourinho jugaron con oficio y lo dieron vuelta en el complemento, con goles de Jude Bellingham (66') y Carlos Espí (85').

Con el resultado, Real Madrid sumó 33 puntos y alcanzó a Barcelona, que juega este domingo ante Villarreal en Camp Nou.

En la próxima fecha, Real Madrid se medirá con Alavés; y Celta, que quedó 13° con 13 positivos, recibirá a Villarreal.