Real Madrid sumó nuevo tropiezo al caer ante Getafe y se alejó del líder Barcelona

Real Madrid sufrió un nuevo tropiezo en La Liga de España, al perder por 0-1 ante Getafe en el "Santiago Bernabéu", y se alejó del líder Barcelona en la fecha 26 del torneo.

El cuadro merengue sumó su segunda derrota consecutiva, tiene 60 puntos y está a cuatro del conjunto catalán.

El gol del triunfo para la visita en Madrid este lunes fue de Martín Satriano (39').

Al final del encuentro, el argentino Franco Mastantuono fue expulsado en Real Madrid por un cruce de palabras con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz (90+5'); y en Getafe, Adrián Liso también se fue a las duchas por doble amonestación (90+7').

Con el triunfo, Getafe sumó 32 puntos y escaló al undécimo lugar en la tabla de La Liga.

En la próxima fecha, Getafe recibirá a Real Betis, el equipo del técnico chileno Manuel Pellegrini; Real Madrid, por su lado, visitará a Celta de Vigo.