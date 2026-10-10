Real Madrid venció a Villarreal en duelo marcado por la polémica expulsión a Vinicius

Real Madrid venció por 1-0 a Villarreal este sábado en el Estadio "Santiago Bernabéu", en un partido de la octava fecha de La Liga de España, y que quedó marcado por una polémica expulsión del brasileño Vinicius Junior.

El equipo de José Mourinho tuvo dificultades ante el Submarino Amarillo y recién encontró el gol de la ventaja en el segundo tiempo, con gol de Yan Diomandé tras asistencia de Federico Valverde (62').

Los merengues siguieron buscando y en el minuto 71 llegó la anotación de Vinicius Junior en el área, tras una buena jugada de Jude Bellingham, pero el árbitro Isidro Díaz de Mera lo invalidó tras revisar el VAR.

En la revisión, el juez se percató de una falta de Vinicius en el origen de la acción, ya que le ganó la posición a Nathan Saliba al tirarle el pelo en la mitad de cancha.

EL juez español sacó la roja directa, para la sorpresa de Vinicius y de todos en Real Madrid, quienes fueron de inmediato a reclamar por la drástica decisión.

Pese a terminar con uno menos, los merengues aguantaron y se quedaron con los tres puntos.

El resultado dejó a Real Madrid con 18 puntos en el tercer lugar, a seis del líder Barcelona, y a uno del escolta, Atlético de Madrid.

En la próxima fecha, Real Madrid recibirá a Sevilla, equipo del chileno Gabriel Suazo; y Villarreal, que está décimo con ocho puntos, jugará con Elche, el club de otro seleccionado nacional, Lucas Cepeda.