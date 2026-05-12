¿Será jefe de Alexis? Sergio Ramos acuerda la compra del Sevilla a falta de la firma y de la aprobación del CSD

El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo Five Eleven Capital, y los principales accionistas de Sevilla llegaron este martes a un acuerdo para la compraventa del club español, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras una reunión el lunes de casi 10 horas, Ramos, junto a su abogado de confianza, Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, tuvo este martes un nuevo encuentro con representantes de las familias propietarias de Sevilla (Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro) que han culminado en un "acuerdo total", confirmaron a Agencia EFE fuentes de la negociación.

El acuerdo alcanzado, que aún debe suscribirse en una notaría y ser autorizado por el CSD, establece la compraventa de, aproximadamente, el 60 por ciento del capital social del club, que fue valorado en algo más de 400 millones de euros (unos 470 millones de dólares), según las fuentes.

El primer acercamiento del exinternacional español a la propiedad de Sevilla tuvo lugar en los últimos días de 2025 y las negociaciones se intensificaron a partir de marzo, cuando las dos partes firmaron una carta de intenciones (LOI, por sus siglas en inglés), que preveía una exclusividad para el posible comprador hasta el próximo 31 de mayo.

Aunque la intención de llevar a cabo la compraventa era firme por ambas partes, la delicada situación económica de Sevilla provocó un punto de fricción no en la valoración de la compañía, entre 400 y 450 millones de euros (470-528 millones de dólares), sino en cómo iba a afectar la enorme deuda que tiene al precio desembolsado por acción.