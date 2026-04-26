Sevilla de Suazo y Alexis cayó a la zona de descenso tras perder en el final ante Osasuna

Sevilla, con Gabriel Suazo en cancha y Alexis Sánchez como suplente, agudizó su crisis al sufrir una dura estocada: Bajó hasta la zona de descenso de la liga española con una remontada en el último suspiro ante Osasuna, por la jornada número 32.

Suazo jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla, mientras Alexis se quedó en la banca durante el duelo complejo duelo como visitante, donde Osasuna comandó las acciones.

Pese a todo, el conjunto andaluz logró abrir el marcador al minuto 69', en una gran salida por la banda derecha que Neal Maupay finalizó de un cabezazo en el corazón del área.

La hinchada sevillana en Pamplona estalló, pero poco después llegó un baldazo de agua fría: Raúl García de Haro empató en los 80'.

Todo terminó por derrumbarse en la última jugada del partido, pues Alejandro Catena anotó en los 90+9' el gol que selló la dura derrota de Sevilla por 2-1.

De esta manera, Sevilla ahora abre la zona roja con 34 puntos en el puesto 18, un punto menos que Mallorca. Elche, de Lucas Cepeda, se alejó con 38 unidades luego de vencer a primera hora al colista Real Oviedo.

Los blanquirrojos tendrán que sumar en un duro desafío por la próxima jornada, recibiendo a Real Sociedad, luchando por entrar a copas internacionales, el lunes 4 de mayo a las 15:00 horas.