Sevilla remontó ante Athletic de Bilbao y logró su primera victoria del 2026

Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez venció 2-1 a Athletic de Bilbao como local por la vigésimo primera fecha de la liga española.

El defensor chileno estuvo en el once inicial del equipo andaluz y fue sustituido al minuto 57, mientras que Sánchez no fue citado por lesión.

El cotejo no comenzó de buena forma para los dirigidos por Matías Almeyda, ya que el español Robert Navarro marcó el primer gol para los de Bilbao, tras capturar un rebote a los 40 minutos.

El empate de los locales llegó dos minutos después de ponerse en desventaja, con tanto de Peque. El gol de la victoria fue obra de Akor Adams desde el punto penal a los 56'.

Con este triunfo, Sevilla se alejó cinco puntos de puestos de descenso a la espera de la finalización de la jornada y se ubicó en la undécima posición de la tabla.