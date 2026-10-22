Suazo entró al debate arbitral en España: Muchas veces uno no encuentra respuesta

Gabriel Suazo, lateral chileno y capitán de Sevilla, expresó su malestar por las recientes decisiones arbitrales que afectaron al conjunto andaluz y reconoció que existen situaciones difíciles de comprender, especialmente después de la derrota por 4-1 ante Real Madrid.

En conferencia de prensa, el seleccionado nacional abordó la controversia generada en el Estadio "Santiago Bernabéu" y señaló que, pese a las explicaciones solicitadas a los jueces, muchas veces los futbolistas quedan sin respuestas satisfactorias.

Suazo manifestó su "incomprensión" ante "muchas situaciones" arbitrales y apuntó que los jueces utilizan cámaras que permiten revisar sus actuaciones, pero que "muchas veces uno no encuentra respuesta" cuando les plantean preguntas de manera respetuosa.

"Nosotros no lo podemos controlar, son situaciones externas a lo futbolístico y ya fue el presidente (José María del Nido Carrasco) a hablarlo", afirmó el defensor chileno, en referencia a la reunión que el dirigente sostuvo con Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA).

Respecto de las jugadas polémicas ocurridas ante Real Madrid, el exjugador de Colo Colo sostuvo: "Lógicamente sentimos lo mismo que la gente que lo está viendo", en alusión al malestar de los hinchas sevillistas.

La controversia escaló durante los últimos días, después de que Sevilla presentara un reclamo formal por el tratamiento televisivo de cuatro acciones discutidas durante el encuentro y solicitara acceso a las grabaciones originales.

Sin embargo, Suazo también pidió considerar las dificultades que enfrentan los árbitros y mantener una actitud respetuosa al momento de solicitar explicaciones, pese a las diferencias que puedan surgir durante los partidos.

"Obviamente somos personas y lo comentamos. No entendemos las cosas, como no las entienden los sevillistas que lo están viendo. Pero si seguimos pensando en el arbitraje del partido anterior, nos vamos a estancar y no vamos a progresar", recalcó el capitán.

En el plano deportivo, el lateral llamó a concentrarse en el próximo compromiso de Sevilla, que recibirá a Osasuna este lunes por La Liga de España, y sostuvo que el plantel debe afrontar cada encuentro "como si fuera el último".

Suazo también destacó el buen ambiente del vestuario y valoró la comunicación que mantiene con el portugués Félix Correia, futbolista con quien comparte el sector izquierdo del equipo, además de resaltar la importancia del respaldo entre compañeros durante las acciones de juego.