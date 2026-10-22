A cinco días de la fatal avalancha, recuperaron tercer y último cuerpo en Portillo

La Delegación presidencial de Valparaíso confirmó que logró ser rescatado el tercer y último cuerpo de las víctimas de la avalancha ocurrida cerca de un centro de esquí en Portillo, en la comuna de Los Andes (Región de Valparaíso).

Los hechos, ocurridos el sábado 17 de octubre -hace cinco días-, cobraron la vida de tres personas y dejaron lesionadas a cuatro. Todas formaban parte de un grupo de excursionistas que desobedecieron las advertencias de peligro del personal del recinto, que se encontraba cerrado, e hicieron montañismo.

Los dos primeros cadáveres fueron rescatados ese mismo día, mientras que se necesitó reforzar la búsqueda para hallar al restante.

"Hoy se retomaron las labores a las 09:00 de la mañana y a las 10:00 aproximadamente se encontró el cuerpo de este excursionista que desapareció en las aguas producto de la avalancha", dijo el delegado presidencial Manuel Millones.

El occiso "ya fue retirado por buzos de la Armada y será trasladado a la sede del Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe (...) Esperamos hoy día por la tarde o eventualmente mañana entregar los restos a la familia", precisó.

El comandante de Carabineros Mauricio Burgos reafirmó que "las condiciones climáticas permitieron continuar con la búsqueda (...) Con equipos especializados de Carabineros, la Armada de Chile y el Ejército de Chile, se reanudaron estas búsquedas, logrando tener un resultado positivo durante el día".

Mientras, el comandante de Salvataje Pablo Henríquez, de la Armada, explicó que abrieron "las brechas y principalmente el canal de acceso para que las plataformas -en este caso, botes de goma- pudieran operar en el área con robótica, y, en caso necesario, con buzos especializados".

"La planificación se ha basado en mantener la seguridad de todo el personal que está en el área", recalcó.