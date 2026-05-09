Suazo y su lucha por la permanencia en Sevilla: "Siento que llegué a mi casa, mi carrera se basa en nunca rendirse"

El seleccionado chileno Gabriel Suazo se refirió al sufrido y trascendental triunfo de Sevilla sobre Espanyol, encuentro donde fue titular y debió ser sustituido por una dolencia en su hombro derecho, molestia que el jugador confesó arrastrar hace varias fechas.

"En un momento ni siquiera se me pasó por la mente salir, intentamos hacer lo posible para que pudiera continuar. Vengo con esta molestia desde hace varios partidos, pero aquí estamos para poder ayudar y contribuir en el momento que te toque y en las situaciones que te toque", indicó el lateral izquierdo una vez concluido el compromiso.

En esa misma línea, el exjugador de Toulouse valoró la actitud del plantel: "Hoy creo que hemos sido muy valientes para poder sacar esto adelante, todos como equipo. Gracias a nuestra hinchada que nos ha apoyado hasta lo último", expresó.

Consultado por el arduo trabajo para lograr la victoria, el zurdo lanzó una potente reflexión sobre su adaptación al conjunto andaluz: "Dicen que nunca se rinde. Ese es el lema y, cuando llegué acá, lo primero que leía era eso y sabía que llegué a mi casa. Mi carrera futbolística se ha basado en ese lema y estoy acá para poder representar a esta institución, jugando bien, mal o regular dentro de la cancha, pero entregando todo al máximo. Creo que estamos todos en esa misma senda", enfatizó.

Por otra parte, el zaguero recordó la dura derrota de hace unas semanas ante Osasuna y afirmó que "nos dolió mucho, pero desde ahí sacamos fuerzas. Nuestra gente nos impulsó para venir a nuestra casa y conseguir seis puntos que son cruciales para la permanencia".

Sobre la compleja pelea por la salvación, el chileno apuntó a su experiencia previa: "Me ha tocado vivirlo en Colo Colo en su momento, pelear por permanecer en Primera. Es el equipo más grande de Chile, también como Sevilla, que es muy grande y tiene mucha gente detrás. Ahí, más allá del fútbol, que es importante, se saca más a relucir el carácter, y eso es lo que estamos demostrando nosotros", cerró.