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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Tenerife y Ceuta se unieron en un emotivo minuto de silencio por Jesús de Miguel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además, los hinchas de Tenerife realizaron un homenaje al minuto 9 de partido.

Tenerife y Ceuta se unieron en un emotivo minuto de silencio por Jesús de Miguel
 EFE
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Este domingo Tenerife jugó su primer partido tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, realizando un emotivo homenaje junto a su rival, AD Ceuta, antes del inicio del partido por la fecha 14 de la Segunda División Española.

Ambos equipos y los árbitros saltaron a la cancha vistiendo poleras con el dorsal de "Demi" y el lema "Siempre en nuestro recuerdo, Jesús de Miguel Alameda" en el frente.

Luego del sorteo entre capitanes vino un sentido minuto de silencio: Los protagonistas se formaron alrededor del círculo central, mientras el capitán de Tenerife, Enric Gallego, dejaba una corona de flores sobre el césped.

Por su parte, los hinchas de Tenerife desplegaron un lienzo negro que versó "Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul". Al minuto 9 de juego los fanáticos se unieron en aplausos y el marcador del estadio proyectó la imagen del delantero, fallecido el pasado 3 de noviembre tras una violenta entrada del arquero Jesús Owono, de Andorra FC.

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