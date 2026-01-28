[VIDEO] Apodo y gol: Lucas Cepeda despuntó en práctica de Elche

El delantero chileno Lucas Cepeda fue protagonista en el entrenamiento de su nuevo equipo al marcar un gol de su factura en la práctica de este jueves.

"No voy a decir a quién me recuerda", expresó el club en redes sociales junto a las imágenes que muestra a Cepeda convirtiendo tras un potente disparo.

Poco antes de que destacaran el gol, hubo otra publicación dirigida al chileno y que lo muestra entrenando bajo la lluvia. Sin embargo lo más llamativo fue el apodo con el que lo mencionaron: "Sexpeda".