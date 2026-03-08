[VIDEOS] La pelea de hinchas que interrumpió el partido de Getafe y Real Betis

El partido entre Getafe y Real Betis, club que adiestra el chileno Manuel Pellegrini, se vio detenido cerca de cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto anfitrión en el Coliseum "Alfonso Pérez", que intentaron acceder a la zona de hinchas visitantes.

A los siete minutos de iniciado el cotejo válido por la fecha 27 de la Liga, el árbitro Francisco Hernández detuvo las acciones cuando miembros de los llamados "Comandos Azules" y de los "Cachorros" intentaran llegar a una de las esquinas del recinto.

La Policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.

Finalmente, Getafe terminó venciendo por 2-0 a Betis con goles de Kiko Femenía (28') y Martín Satriano (45+1'). Con esto se posicionó noveno con 35 puntos, a ocho unidades de los 43 que tienen a los "albiverdes" en el quinto puesto.



