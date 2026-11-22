A través de un comunicado, Paris Saint-Germain confirmó el diagnóstico del delantero Désiré Doué tras su dura lesión ante OGC Niza el sábado 21 de noviembre recién pasado, siendo una rotura de ligamentos que conlleva una larga ausencia de las canchas.

El PSG indicó en un breve comunicado que al seleccionado francés se le rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que será objeto a finales de mes de una intervención quirúrgica.

Aunque el club parisino no dio precisiones ni proyecciones sobre el tiempo en que estará de baja por esa lesión, es prácticamente un hecho que Doué se perderá el resto de la temporada 2026/27, pues la reincorporasion suele rondar entre los ocho y nueve meses.

Doué había marcado el segundo tanto de su equipo ante el Niza antes de dañarse la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón.