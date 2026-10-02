Girondins de Burdeos cambió de dueños con venta simbólica a un euro

Tras quedar al borde de la desaparición por sus problemas financieros, el histórico club francés Girondins de Bordeaux fue vendido simbólicamente por un euro, siendo traspasado a un grupo económico que abordará su compleja situación económica.

En un comunicado el club anunció "la firma de un acuerdo de cesión entre la sociedad de Gérard Lopez, actual propietario del club, y Park Bench".

El fondo de inversión británico se comprometió a asumir la deuda que provocó la expulsión de Girondins del fútbol profesional, obligándole a partir desde abajo en el balompié amateur.

Antes de concretarse el traspaso legalmente, "los compradores serán entrevistados en los próximos días por la Comisión regional de control de gestión de la Liga de Fútbol Nouvelle-Aquitaine".