Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.9°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

Girondins de Burdeos cambió de dueños con venta simbólica a un euro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un fondo inglés se hará cargo de los problemas económicos de la institución.

Girondins de Burdeos cambió de dueños con venta simbólica a un euro
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras quedar al borde de la desaparición por sus problemas financieros, el histórico club francés Girondins de Bordeaux fue vendido simbólicamente por un euro, siendo traspasado a un grupo económico que abordará su compleja situación económica.

En un comunicado el club anunció "la firma de un acuerdo de cesión entre la sociedad de Gérard Lopez, actual propietario del club, y Park Bench".

El fondo de inversión británico se comprometió a asumir la deuda que provocó la expulsión de Girondins del fútbol profesional, obligándole a partir desde abajo en el balompié amateur.

Antes de concretarse el traspaso legalmente, "los compradores serán entrevistados en los próximos días por la Comisión regional de control de gestión de la Liga de Fútbol Nouvelle-Aquitaine".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada