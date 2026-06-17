Luto en el fútbol francés: Técnico de Brest falleció a los 58 años

El entrenador de Brest, Eric Roy, falleció a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas, indicó este miércoles la familia del técnico, que el año pasado condujo al modesto club a la Champions League.

Exfutbolista formado en Niza y que llegó a jugar en Lyon y en Olympique de Marsella, Roy tuvo una carrera atípica de entrenador, que comenzó en su primer club.

Pero no fue hasta 12 años más tarde cuando se sentó en otro banco, el de Brest, al que llegó en 2023 para convertir al modesto club francés en una de las sorpresas del campeonato.

Bajo su batuta, el equipo acabó tercero, por detrás de PSG y de AS Mónaco, lo que le valió la clasificación para la Champions League. En esa competición consiguió superar la fase de grupos, aunque en el cruce de la repesca fue eliminado por PSG.

Esa temporada consiguió que el club se mantuviera en primera división, objetivo real de los directivos, algo que también logró al término de esta temporada.

Según la familia, el entrenador sufría un cáncer de páncreas desde hace tres años.