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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

Ola de calor obligó a Paris Saint-Germain a ceder la localía en su estreno por la Ligue 1

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco de Luis Enrique jugará en suelo visitante debido al pésimo estado del césped en el Parque de los Príncipes

Ola de calor obligó a Paris Saint-Germain a ceder la localía en su estreno por la Ligue 1
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Paris Saint-Germain sufrió una inesperada noticia en la antesala de su estreno en la Ligue 1, ya que este miércoles se confirmó que el mal estado del césped en el Parque de los Príncipes le imposibilitará hacer de local ante Rennes.

"La LFP dispuso la mañana de este 19 de agosto la visita de un estudio técnico (...) Al término de este examen, se constató que el estado actual del césped no permitía garantizar la seguridad de los jugadores", informó la Liga de Fútbol Profesional francesa.

Desde PSG explicaron que: "El último episodio canicular, tras las sucesivas y excepcionales olas de calor que han afectado a la zona este verano, acelerando considerablemente la degradación del terreno".

Finalmente, el duelo se jugará en el Roazhon Park, escenario donde Rennes ejerce habitualmente su localía. El cotejo quedó programado para este domingo a las 14:45 horas (18:45 GMT).

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