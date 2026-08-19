Exgerente de Codelco declaró como imputado por producción sobreestimada

El exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco César Márquez compareció este miércoles ante la Fiscalía para declarar, en calidad de imputado, por la sobreestimación de 27 mil toneladas de producción de cobre detectada durante el 2025.

El ingeniero civil industrial es el primer implicado en testificar en esta investigación penal dirigida por la Fiscalía Regional de O'Higgins, que persigue delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales y administración desleal.

La causa busca determinar responsabilidades penales en la manipulación de las cifras de producción de la minera estatal, que derivaron en el pago de bonos tanto a trabajadores comunes como a altos ejecutivos.

El Ministerio Público indaga delitos de fraude al fisco, malversación de caudales y administración desleal. (FOTO: ATON)

Márquez arribó a las dependencias judiciales acompañado por su defensa, encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien explicó que su representado adoptó una postura de colaboración total con los persecutores.

"Fue citado nuestro cliente y estamos en proceso de prestar declaración. Terminó la primera etapa, por eso no puedo comentar nada de fondo, pero vamos a seguir prestando declaración (...) Nosotros hemos renunciado al derecho a guardar silencio, lo que estamos haciendo, obviamente, es exponer nuestra versión de los hechos", afirmó el jurista, que evitó dar detalles sobre el contenido del interrogatorio para no entorpecer la labor del Ministerio Público.

La comparecencia de Márquez ocurre apenas una semana después de que el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, se trasladara a las divisiones Ministro Hales, Radomiro Tomic y Chuquicamata.

En dichas faenas, el equipo persecutor analizó los procesos productivos para contrastarlos con los informes de gestión presuntamente adulterados.