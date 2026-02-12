Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Arsenal igualó ante Brentford y desperdició chances de estirar su ventaja en la cima de la Premier

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Arsenal empató 1-1 ante Brentford como visitante en la vigésimo sexta fecha de la Premier League. El tanto para los "gunners" lo marcó Noni Madueke a los 61 minutos. El gol de las abejas lo anotó Keane Lewis- Potter a los 71'. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta se mantiene como líder de la Liga inglesa, pero a solo cuatro puntos de su perseguidor más cercano Manchester City.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados