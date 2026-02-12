Arsenal empató 1-1 ante Brentford como visitante en la vigésimo sexta fecha de la Premier League. El tanto para los "gunners" lo marcó Noni Madueke a los 61 minutos. El gol de las abejas lo anotó Keane Lewis- Potter a los 71'. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta se mantiene como líder de la Liga inglesa, pero a solo cuatro puntos de su perseguidor más cercano Manchester City.

