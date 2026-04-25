Arsenal recuperó el liderato de la Premier League con ajustado triunfo

Arsenal derrotó 1-0 a Newcastle United en el Emirates Stadium por la jornada 34 de la Premier League y recuperó la primera posición de la tabla.

El único gol del partido lo marcó Eberechi Eze al minuto 9, con un remate desde fuera del área que terminó en el ángulo tras una jugada de pelota parada ensayada.

El triunfo llega en un momento clave para el equipo de Mikel Arteta, que había cedido el liderato tras acumular solo un triunfo en seis partidos.

En el capítulo de lesiones, Kai Havertz salió al minuto 34 por un problema muscular y su presencia en las semifinales de la Liga de Campeones ante Atlético de Madrid el próximo miércoles es poco probable. Sí regresó Bukayo Saka, quien no jugaba desde hacía cinco partidos.

Arsenal suma 73 puntos y supera al Manchester City, segundo con 70 unidades pero con un partido menos disputado. Newcastle, en tanto, quedó decimocuarto con 42 puntos, a siete del último cupo europeo, con solo cuatro fechas por disputarse.

La tabla de posiciones: