Ben Brereton participó de empate de Derby County en el Boxing Day

El delantero chileno Ben Brereton fue titular y jugó 45 minutos en el empate 1-1 que Derby County rescató en su visita a Birmingham en el tradicional Boxing Day del fútbol inglés.

En el duelo válido por la fecha 23 de la Championship, el seleccionado nacional hizo buenos minutos, pero en el entretiempo fue "sacrificado" luego de la expulsión del defensor Joe Ward, a los 39'.

En ese momento, su equipo ganaba por 0-1 gracias a la anotación del estadounidense Patrick Agyemang (27'), no obstante, en el complemento el cuadro local encontró la paridad con anotación de Jack Robinson (64').

Con este resultado, Derby llegó a los 32 puntos y se ubicó 11°, a cuatro puntos de la zona clasificatoria a la liguilla por el tercer ascenso.

En otro partido de la jornada, el mediocampista nacional Marcelino Núñez fue titular y jugó 87 minutos en el empate 0-0 de Ipswich ante Milwall en un resultado que mantiene al elenco del formado en Universidad Católica en la tercera posición con 38 unidades.

Por último, el portero Lawrence Vigouroux sufrió en cancha la derrota de Swansea por 1-0 ante Coventry en un marcador que tiene al cuadro galés en la 20ª posición con 26 unidades.