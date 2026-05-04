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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Brutal choque en la Premier: Chelsea actualizó el estado de Jesse Derry tras caer noqueado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un choque de cabezas fulminó al jugador "blue" en Stamford Bridge.

Brutal choque en la Premier: Chelsea actualizó el estado de Jesse Derry tras caer noqueado
 EFE / Captura
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Además de la derrota y una caída en la tabla, Chelsea sufrió con la salida en camilla de su jugador Jesse Derry debido a un fuerte choque durante el duelo con Nottingham Forest.

Al minuto 44, Derry impactó su cabeza con la del lateral Zach Abbott en un balón dividido, cayendo noqueado al césped. En el aterrizaje se azotó contra el suelo, lo que agravó la situación aún más.

De inmediato se hicieron presentes los servicios médicos que debieron trasladar inmediatamente al jugador "blue" hasta un hospital.

Posteriormente, Chelsea informó que Jesse Derry "está consciente, habla y se le están realizando controles preventivos. Le deseamos una pronta recuperación y agradecemos al personal médico su rápida respuesta".

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