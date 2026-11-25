Crystal Palace, cuadro donde milita el volante chileno Darío Osorio, se llenó de críticas en redes sociales tras utilizar una imagen generada con inteligencia artificial para anunciar la postulación de su estadio al Mundial Femenino de 2035.

A través de su cuenta en X, la institución londinense confirmó a Selhurst Park como recinto candidato para la cita planetaria que albergarán conjuntamente Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, acompañando el comunicado con una ilustración con notorias deformaciones en las tribunas.

"¿Por qué hemos utilizado IA en nuestro propio estadio?" y "¿Desde cuándo éramos Eacles? Usar IA da vergüenza", fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver entre los seguidores del cuadro que actualmente marcha como colista en la Premier League.