Tras cerca de ocho años de debate, el Senado aprobó y despachó este miércoles el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca equiparar el derecho entre trabajadoras, trabajadores -bajo el Código del Trabajo- e independientes con hijos de hasta dos años mediante la creación de un nuevo modelo de acceso y del Fondo de Sala Cuna.

En su último trámite, los senadores sometieron a votación los cambios introducidos por la Cámara Baja, analizaron la nueva cotización que solventa el fondo, el derecho de los padres a acceder al beneficio y los establecimientos educacionales que podrán participar de la ley.

La normativa termina con el requisito que exige proveer este derecho a las empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras.

Tras el cierre de la sesión, encabezado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de Educación, María Paz Arzola; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se reunieron en el centro de la Sala junto a parlamentarios del oficialismo para celebrar y fotografiarse tras el respaldo obtenido en el hemiciclo.

Financiamiento y puntos pendientes

El nuevo sistema será financiado a través del Fondo de Sala Cuna, que se nutrirá con recursos provenientes del seguro de cesantía, tanto de las cuentas individuales de los trabajadores como del Fondo Solidario de Cesantía.

Debido a la necesidad de reunir y alimentar los recursos de este fondo antes de iniciar los pagos, la normativa establece que la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación.

Pese al despacho de la iniciativa, quedaron algunos aspectos pendientes de definición como la fijación de un límite al copago en los casos en que la mensualidad cobrada por los jardines infantiles o salas cunas supere el monto del subsidio o subvención que el sistema defina próximamente para los beneficiarios.

La senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez advirtió que "este proyecto, desde el momento en que permite un copago sin techo, deja de ser universal, porque el copago puede hacer inviable el acceso".

En contraste, el senador Rojo Edwards (independiente-Renovación Nacional) defendió "el derecho de los padres de proporcionar un copago" y sostuvo que el copago comprometido por el Gobierno correspondería al 20% de la subvención, equivalente a unos 80.000 pesos.

El ministro Rau explicó que tras la promulgación se constituirá una comisión técnica para determinar los aportes y la sostenibilidad financiera del mecanismo.

"Uno de los cálculos fue con 6 UTM, que son un poquito más de 400.000 pesos, pero eso lo va a determinar una comisión de expertos", señaló.

La implementación comenzará en un plazo de 12 meses, incorporando inicialmente a hijos e hijas de trabajadoras regidas por el Código del Trabajo y trabajadoras de casa particular.

La discusión de la Sala Cuna Universal se extendió durante ocho años y abarcó tres administraciones: El proyecto fue ingresado al final del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, debatido mayoritariamente bajo el mandato de Gabriel Boric, y finalmente logró reunir el respaldo necesario para su aprobación bajo la gobernanza de José Antonio Kast.

Presidenta del Senado: "Esta es una verdadera política de Estado"

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, celebró la aprobación de la iniciativa y expresó que en el Congreso están "muy emocionados, contentos y satisfechos, porque hoy ha sido un día histórico para Chile. No solo despachamos la Ley de Presupuestos, con amplios apoyos tanto en la Cámara como en el Senado, sino que también ponemos fin a una discriminación hacia las mujeres que se arrastraba por más de 100 años".

La parlamentaria valoró el resultado al recordar que la tramitación se extendió por varios años: "Esta es una verdadera política de Estado, que nace con el Presidente Piñera, avanza con el Presidente Boric y se concreta con el Presidente Kast. Un logro que ha sido posible, principalmente, gracias al trabajo organizado de la sociedad civil y a la convicción de senadores y senadoras, más allá de las diferencias que pudieron existir en algunos puntos", resaltó.

"Estamos en un momento crucial para decirles a todas las chilenas, especialmente a las madres trabajadoras, que nunca más tendrán que elegir entre el cuidado de sus hijos y su posibilidad de desarrollarse, ser económicamente independientes, desplegar sus talentos y salir adelante", concluyó.