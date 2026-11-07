¿Cuándo y dónde ver a Darío Osorio en Crystal Palace vs. Liverpool?

Crystal Palace, equipo del chileno Darío Osorio, recibirá a Liverpool por la décima fecha de la Premier League, en un encuentro donde los londinenses buscarán sumar puntos para escapar de la zona de descenso.

El compromiso se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 11:00 horas de Chile, en el Estadio Selhurst Park de Londres. La transmisión estará disponible exclusivamente por streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto de Osorio llega con siete puntos, aunque el seleccionado nacional viene de una destacada participación en el empate 1-1 ante Hoffenheim por la Europa League, cuando ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del gol de la igualdad.

Por su parte, Liverpool suma 15 unidades y necesita recuperar terreno en la tabla, luego de una campaña irregular que lo mantiene lejos de los primeros lugares del torneo inglés.