Darío Osorio debutó de inmediato en la Premier con triunfo de Crystal Palace ante Fulham

Tras apenas cuatro días desde su fichaje, el chileno Darío Osorio tuvo rápidamente su estreno con Crystal Palace en la Premier League, con una trabajada victoria de 3-2 de visita ante Fulham por la tercera fecha.

Un rebote descolocó al arquero de las "Águilas", que iniciaron con Osorio en la banca, y permitió el 1-0 de Fulham, obra de Josh King al minuto 11 de juego. Poco después Daichi Kamada ponía el empate (16'), pero el VAR lo anuló por un ajustado off-side.

El carrilero Tyrick Mitchell pudo poner la igualdad para el Palace a los 35' con un sorpresivo cañonazo al primer palo, pero la defensa de su equipo mostró debilidad por varios pasajes y César Palacios le devolvió la ventaja Fulham antes del descanso (42').

Los dueños de casa también se enredaron atrás y Mitchell repitió en la cuenta para el 2-2 parcial a los 54' luego de una serie de rebotes. Ben Chilwell terminó por darlo vuelta a los 77'.

Osorio tuvo su esperado ingreso en reemplazo de Daichi Kamada a los 88', sumando sus primeros minutos con Crystal Palace. Con la ventaja mínima, el hijuelense aportó con la defensa para sostener el resultado durante el tiempo agregado.

De esta manera, Crystal Palace sumó su primera victoria de la temporada luego de sendas derrotas ante Everton y Manchester City en la primeras dos fechas.

El próximo partido del equipo de Osorio será por la Copa de la Liga ante Middlesbrough el martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT).