"Dibu" Martínez arriesga sanción en Inglaterra por infringir reglas de apuestas deportivas

El portero Emiliano Martínez se vio enfrentado a una investigación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por una presunta infracción a las normativas de apuestas tras revelarse su rol como embajador comercial de una plataforma de juegos de azar en Argentina.

Según el portal The Athletic, el "Dibu" firmó un acuerdo con la empresa "bplay" hace más de un año y medio. Las pruebas incluyeron campañas publicitarias vigentes, como una lanzada en octubre de 2025, donde el deportista apareció promocionando el sitio que ofreció cuotas para la Premier League y la Europa League.

La eventual sanción se debe a que las bases del organismo rector inglés prohibieron tajantemente que los jugadores respalden actividades de apuestas. Incluso, el defensor Yerry Mina recibió una multa económica y una advertencia formal por su rol publicitario en Colombia cuando jugaba para Everton el 2019.

Pese a que Aston Villa luce publicidad de una casa de apuestas en su camiseta (Betano), el reglamento individual para los deportistas opera de forma distinta y el "Dibu" arriesga desde castigos financieros hasta suspensiones deportivas.