DT de la Premier League que criticó a los árbitros recibió multa y sanción

El entrenador de Fulham, Marco Silva, recibió un duro castigo por parte de la federación inglesa (FA) consistente en un partido de suspensión y una multa de 90.000 libras (cerca de 103.000 euros), luego de criticar duramente a los árbitros tras el encuentro disputado ante West Ham United.

La polémica se originó el pasado 4 de marzo, cuando el estratega portugués cuestionó el desempeño del juez principal Matt Donohue y de los encargados del VAR. En aquella oportunidad, su escuadra cayó por 0-1 con un gol de Crysencio Summerville, pero la molestia de Silva se desató tras un penal no sancionado a favor de su equipo, decisión que se mantuvo incluso después de la revisión en el monitor.

A raíz de estas declaraciones, la FA acusó al técnico de actuar de manera impropia al poner en entredicho la imparcialidad de los colegiados. Una comisión independiente analizó los antecedentes, lo encontró culpable de la infracción y le impuso la severa sanción económica y deportiva.

Sin embargo, el partido de castigo se encuentra momentáneamente en suspenso a la espera de que el adiestrador presente su apelación. De esta manera, el estratega luso podrá sentarse en el banquillo este sábado para dirigir el trascendental duelo frente a Liverpool, donde los "Cottagers" buscarán acortar la distancia de cuatro unidades que los separa de los puestos de clasificación a la Europa League.