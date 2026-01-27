Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

El dramático momento que vivieron dos jugadores de Tottenham antes de viajar a Alemania

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El técnico Thomas Frank confirmó que ambos franceses se encuentran en buen estado. El incidente ocurrió mientras se dirigían al aeropuerto para viajar a Alemania para un duelo de Champions League.

El dramático momento que vivieron dos jugadores de Tottenham antes de viajar a Alemania
 X: @Lilywhite_Rose
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los futbolistas franceses de Tottenham Hotspur Randal Kolo Muani y Wilson Odobert salieron ilesos de un accidente de tráfico ocurrido mientras se dirigían a un aeropuerto de Londres. El percance se debió al pinchazo de una rueda del vehículo en que viajaba uno de ellos.

La información fue confirmada por el técnico del club, Thomas Frank, quien aseguró en rueda de prensa que ambos deportistas se encontraban bien, al igual que el resto de los involucrados en el suceso. "Kolo Muani y Wilson Odobert están bien", declaró el estratega previo al choque contra Eintracht Frankfurt.

Según los reportes, Kolo Muani viajaba en el auto que sufrió el problema, mientras que Odobert, quien lo seguía, se detuvo para ayudarlo. Debido al incidente, los jugadores no pudieron viajar con el resto del plantel, pero se unirán a la delegación más tarde.

Pese al contratiempo, el entrenador confirmó que contará con ambos futbolistas para el decisivo partido por la última fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde Tottenham buscará asegurar su clasificación a los octavos de final en su visita a Alemania.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada