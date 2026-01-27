El dramático momento que vivieron dos jugadores de Tottenham antes de viajar a Alemania

Los futbolistas franceses de Tottenham Hotspur Randal Kolo Muani y Wilson Odobert salieron ilesos de un accidente de tráfico ocurrido mientras se dirigían a un aeropuerto de Londres. El percance se debió al pinchazo de una rueda del vehículo en que viajaba uno de ellos.

La información fue confirmada por el técnico del club, Thomas Frank, quien aseguró en rueda de prensa que ambos deportistas se encontraban bien, al igual que el resto de los involucrados en el suceso. "Kolo Muani y Wilson Odobert están bien", declaró el estratega previo al choque contra Eintracht Frankfurt.

Según los reportes, Kolo Muani viajaba en el auto que sufrió el problema, mientras que Odobert, quien lo seguía, se detuvo para ayudarlo. Debido al incidente, los jugadores no pudieron viajar con el resto del plantel, pero se unirán a la delegación más tarde.

Pese al contratiempo, el entrenador confirmó que contará con ambos futbolistas para el decisivo partido por la última fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde Tottenham buscará asegurar su clasificación a los octavos de final en su visita a Alemania.