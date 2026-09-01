El "nuevo Thibaut Courtois": Liverpool pagó 35 millones de euros por joya belga de 18 años

El arquero belga Lucca Brughmans, una de las mayores promesas europeas en su puesto y comparado con su compatriota Thibaut Courtois, se convirtió en nuevo jugador de Liverpool, que desembolsó 30 millones de libras, unos 35 millones de euros, para asegurar su contratación desde Genk.

El guardameta de apenas 18 años firmó un contrato de seis temporadas con los "Reds", aunque permanecerá cedido en Genk durante toda la campaña 2026-2027 y se incorporará definitivamente al conjunto inglés de cara a la temporada siguiente.

Liverpool confirmó que el joven seguirá jugando en Bélgica después de haber debutado con el primer equipo en abril de este año y consolidarse posteriormente como titular.

Una historia que recuerda a Courtois

Brughmans mide cerca de dos metros, se formó en Genk y sus condiciones ya provocaron comparaciones con Thibaut Courtois, quien también comenzó su carrera profesional en el mismo club belga antes de convertirse en uno de los grandes arqueros de su generación. El joven además fue capitán de Bélgica en el Europeo y el Mundial Sub 17 de 2025 y actualmente lleva la jineta de la selección Sub 19.

La operación también representa una fuerte apuesta de Liverpool por el futuro de su portería. Actualmente cuenta con Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman y Vitezslav Jaros, aunque el brasileño termina contrato al finalizar la temporada y su futuro ha sido objeto de especulaciones en los últimos mercados.

Además, Mamardashvili no terminó de convencer cuando debió reemplazar a Alisson por lesión durante la campaña anterior, escenario que llevó a Liverpool a moverse anticipadamente para asegurar a una de las principales promesas jóvenes de Europa.

Brughmans disputó 32 encuentros con el equipo reserva de Genk antes de dar el salto al plantel profesional y ya fue titular en los cuatro primeros encuentros de su club durante la presente temporada.