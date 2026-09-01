Prensa inglesa dio por cerrado el traspaso de Darío Osorio a Crystal Palace

En el cierre del mercado de pases en Inglaterra, la prensa británica dio por cerrado el traspaso del volante chileno Darío Osorio desde Midtjylland de Dinamarca a Crystal Palace, equipo de la Premier League.

En primera instancia, el periodista Ben Jacobs de TalkSports informó que el acuerdo es una cesión por el valor de 2 millones de euros, aunque el contrato tiene una obligación de compra al término de este préstamo, por un valor de 26 millones euros más otros cuatro millones en variables.

Midtjylland mantendrán un porcentaje del pase de Osorio en esta operación, y solo faltan los últimos detalles para la firma del contrato.

Posterior a ello, minutos antes del cierre, el periodista Alex Crook, también de TalkSport, y el propio Ben Jacobs, dieron por confirmada la operación entre Osorio y Crystal Palace.

De acuerdo a James Savundra de SkySports, Crystal Palace presentó una "hoja de acuerdos" para extender el plazo para cerrar el fichaje de Osorio.

Esta hoja de acuerdo (deal sheet en la Premier), permite al club tener dos horas más después del cierre del mercado de pases para completar la operación.

De momento, Crystal Palace aún no ha hecho el anuncio oficial del fichaje del jugador, formado en Universidad de Chile y figura del club danés Midtjylland desde septiembre de 2023.

Crystal Palace actualmente tuvo un mal arranque en la Premier y lleva dos derrotas en las primeras fechas, y su próximo partido será este sábado ante Fulham, a las 10:00 horas (14:00 GMT).