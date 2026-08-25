Enzo Fernandez fuerza su salida de Chelsea a días del cierre del mercado

Enzo Fernandez volvió a dar señales de que busca forzar su salida de Chelsea cuando resta menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra.

El argentino fue suplente en la victoria ante Fulham y, después del partido, protagonizó una llamativa escena: mientras sus compañeros agradecían el apoyo de los aficionados visitantes, realizó un breve aplauso y se marchó directamente hacia los vestuarios, luego de entregar su camiseta a un niño.

La situación se suma a un escenario de tensión que arrastra desde antes del verano, cuando Fernandez ya había expresado su deseo de abandonar Chelsea. Además, fue sancionado por el club con dos partidos y posteriormente recibió abucheos tanto de hinchas rivales como de seguidores del propio elenco londinense.

Chelsea abrió la puerta a una transferencia y estableció un precio y una fecha límite para concretar una operación, aunque el poco tiempo restante obliga al club a resolver rápidamente si acepta perder a uno de sus principales centrocampistas o mantiene al jugador en el plantel.

Manchester City aparece como el principal interesado, aunque tendrá que presentar una oferta superior a los 140 millones de euros para intentar concretar el fichaje. El cuadro de Manchester evalúa reforzar esa zona del campo tras sus primeros partidos de la temporada.

De esta manera, Fernandez encara los últimos días del mercado con su futuro abierto y con nuevas señales públicas de una relación deteriorada con Chelsea, mientras el club espera una propuesta que permita concretar su salida.