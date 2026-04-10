Enzo Fernández se disculpó con Chelsea, pero quedó fuera del duelo ante Manchester City

El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, confirmó que el mediocampista argentino Enzo Fernández se disculpó por las polémicas declaraciones sobre su futuro profesional, pero ratificó que el jugador deberá cumplir con los dos partidos de sanción impuestos por el club, perdiéndose el crucial encuentro ante Manchester City.

En recientes entrevistas, el jugador sudamericano aseguró que no sabe si continuará la próxima temporada en el cuadro londinense, pese a tener un contrato vigente por varios años en Stamford Bridge. Además, aunque evitó comprometerse con un destino específico, reconoció abiertamente que a él y a su familia les gustaría vivir en Madrid, lo que desató la molestia en la institución.

A raíz de estos comentarios, la dirigencia de Chelsea decidió aplicar una medida disciplinaria de dos encuentros de suspensión. El primer partido de este castigo ya lo cumplió el pasado fin de semana, cuando el equipo logró una aplastante victoria por 7-0 frente a Port Vale en el marco de la FA Cup. La segunda jornada de margen se hará efectiva este domingo en el vital duelo de la Premier League.

"Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos", explicó el técnico Liam Rosenior este viernes durante su rueda de prensa, dejando clara la postura institucional.

Para finalizar, el director técnico valoró la actitud del argentino al reconocer su equivocación, aunque se mantuvo firme respecto a la sanción aplicada. "Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo", sentenció el DT.