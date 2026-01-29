Equipo de la Premier League quiso donar recaudación a modesto club de Sexta División: La FA lo impidió

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) prohibió a Crystal Palace ceder el dinero de la recaudación del partido de la FA Cup que disputó contra Macclesfield al propio club rival.

Según las reglas de la competición, los ingresos del partido se reparten al 50 por ciento entre los dos clubes, pero Palace, en un gesto de buena voluntad con Macclesfield, equipo que compite en la Sexta división del fútbol inglés, pretendía darle la totalidad de lo recaudado, tal y como informa el diario británico The Times.

Sin embargo, la FA en su regulación estipula que los clubes no pueden llegar a acuerdos de este estilo para variar el porcentaje que se reparte.

El organismo inglés se puso en contacto con Macclesfield para recordarle que esto iría en contra de las reglas.

Por esta misma razón, Manchester City no podrá entregarle la parte de los ingresos a Exeter City, que en un comunicado público le pidió que aumentara el porcentaje del reparto para ayudarles a salir de la crisis financiera en la que están envueltos.

Mientras que Exeter City perdió en el Etihad Stadium por 10-1, Macclesfield completó la mayor hazaña en la historia de la FA Cup, al menos en cuanto a los puestos en liga que separaban a ambos conjuntos (117) al eliminar a Crystal Palace.