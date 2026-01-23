"Es un golpe muy duro": La grave lesión que sacó a Jack Grealish de la competencia

El jugador inglés Jack Grealish sufrió una fractura de estrés en el pie y estará alejado de las canchas por varios meses. David Moyes, entrenador de Everton, confirmó la noticia este viernes en rueda de prensa, calificando la situación como un revés importante para la planificación del equipo.

El técnico de los "Toffees" evitó entregar detalles específicos sobre la fecha de retorno del futbolista, aunque las estimaciones apuntan a que estará fuera de los terrenos de juego por un periodo cercano a los tres meses. "Es un golpe muy duro", reconoció el escocés ante los medios.

Grealish se encuentra a préstamo esta temporada en Everton, luego de que Manchester City decidió cederlo para que sumara minutos y regularidad. Hasta la fecha, el extremo inglés disputó 22 partidos con su actual club, registrando dos goles y seis asistencias en su cuenta personal.