Estevao se perderá el resto de la temporada y es duda para el Mundial

Estevao, una de las jóvenes figuras de Chelsea y habitual en las convocatorias de Brasil, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y quedó en duda para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El extremo se lesionó en los primeros minutos de la derrota frente a Manchester United, cuando sintió una molestia y pidió el cambio de inmediato. La escena encendió las alarmas en el club inglés y también en la selección brasileña, que lo tenía considerado para la cita planetaria.

El técnico interino de Chelsea, Callum McFarlane, confirmó que el futbolista no volverá a jugar en esta campaña. "No va a jugar con nosotros en lo que resta de temporada. El tiene muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo, pero no lo sé", señaló.

El delantero, de 18 años, suma ocho goles en 36 partidos durante la presente temporada y venía siendo un nombre recurrente en las nóminas de Carlo Ancelotti. De hecho, pese a perderse la última convocatoria por problemas físicos, seguía siendo una alternativa considerada por el seleccionador brasileño para el torneo que arranca en menos de dos meses.