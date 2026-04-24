Estevao se perderá el resto de la temporada y es duda para el Mundial
El atacante brasileño de Chelsea sufrió un problema en los isquiotibiales en la derrota ante Manchester United.
El atacante brasileño de Chelsea sufrió un problema en los isquiotibiales en la derrota ante Manchester United.
Estevao, una de las jóvenes figuras de Chelsea y habitual en las convocatorias de Brasil, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y quedó en duda para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El extremo se lesionó en los primeros minutos de la derrota frente a Manchester United, cuando sintió una molestia y pidió el cambio de inmediato. La escena encendió las alarmas en el club inglés y también en la selección brasileña, que lo tenía considerado para la cita planetaria.
El técnico interino de Chelsea, Callum McFarlane, confirmó que el futbolista no volverá a jugar en esta campaña. "No va a jugar con nosotros en lo que resta de temporada. El tiene muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo, pero no lo sé", señaló.
El delantero, de 18 años, suma ocho goles en 36 partidos durante la presente temporada y venía siendo un nombre recurrente en las nóminas de Carlo Ancelotti. De hecho, pese a perderse la última convocatoria por problemas físicos, seguía siendo una alternativa considerada por el seleccionador brasileño para el torneo que arranca en menos de dos meses.