Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Guardiola contestó a las críticas :¿No puedo opinar porque soy entrenador de fútbol?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico español la semana pasada comentó sobre los conflictos internacionales.

Guardiola contestó a las críticas :¿No puedo opinar porque soy entrenador de fútbol?
Josep Guardiola, entrenador español de Manchester City, respondió a las críticas de la comunidad judía de Manchester por dar su opinión sobre los conflictos internacionales.

"Si te soy sincero, no creo que dijera nada especial. No lo siento así. ¿No puedo expresar mi opinión porque soy un entrenador de fútbol? No estoy de acuerdo, pero respeto todas las opiniones. Lo que dije es que, ¿cuántos conflictos hay ahora en el mundo? ¿Cuántos? Muchos. Los condeno todos. Cuando matan a gente inocente, los condeno todos", expresó el técnico.

Esta controversia inició cuando el estratega dio un discurso  en un concierto a favor de Palestina y días después habló en rueda de prensa sobre su opinión al respecto de lo que está pasando en el mundo, citando el genocidio en Palestina, la guerra contra Ucrania y los asesinatos de Minnesotta.

Las palabras del técnico español provocaron que la comunidad judía de Mánchester publicara un comunicado en el que afirmaron que Guardiola había decepcionado al Manchester City por posicionarse en este tipo de conflictos.

"Pep Guardiola es un entrenador de fútbol. Aunque sus reflexiones humanitarias intenten ser bien intencionadas, debería centrarse en el fútbol", aseguró la comunidad, que le recordó también que no dijo nada sobre el ataque a una sinagoga en Mánchester del pasado octubre.

"Imploramos a Guardiola que sea más cauteloso con su lenguaje dado el importante riesgo que sufre nuestra comunidad", finalizó el comunicado.

