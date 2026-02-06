Mega insiste en los coanimadores y confirma nombres para Viña 2026

Luego de cosechar más críticas que elogios en 2025, Mega confirmó una nueva apuesta en el formato de coanimadores y anunció a los nombres que estarán en Viña 2026.

El año pasado la actriz Paola Volpato llamó la atención por su errático actuar, mientras que el periodista Rodrigo Sepúlveda (quien en ese momento era el nuevo conductor de "Mucho Gusto) viera frustrada una de sus participaciones tras recibir pifias en el inicio de la jornada.

Tita Ureta, Pancho Melo y José Antonio Neme también pasaron por el escenario con un elogiado desempeño.

Para esta edición el canal repetirá el formato durante las competencias con rostros activos de su canal.

Coanimadores Viña 2026