Haaland pidió unidad tras veredicto contra Manchester City

El delantero de Manchester City Erling Haaland llamó a los hinchas a mantenerse unidos y positivos después de conocerse el veredicto que declaró culpable al club en el caso por irregularidades financieras.

En conversación con Sky Sports, el atacante noruego pidió mirar hacia adelante en la antesala del duelo del domingo frente a Liverpool en Anfield.

"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa", afirmó.

Haaland agregó que el plantel debe concentrarse en lo deportivo: "Tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento".

El compromiso ante Liverpool será el primer encuentro de Manchester City desde que se conoció la resolución de la comisión independiente por las irregularidades financieras, en un caso que todavía contempla un proceso de apelación.

El duelo se disputará en Anfield, escenario donde se espera una recepción especialmente hostil para el conjunto visitante en medio de las repercusiones provocadas por el caso.