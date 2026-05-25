Hasta con mensaje de Michael Jordan: Guardiola tuvo enorme fiesta de despedida en Manchester City

El técnico español Pep Guardiola tuvo este lunes una enorme fiesta de despedida de Manchester City, tras el desfile del equipo para celebrar en la ciudad el título de la FA Cup, y fue homenajeado en un show donde se destacó su legado, incluso recibiendo un mensaje del legendario exbasquetbolista Michael Jordan.

En el festejo, aparecieron varias leyendas del club y jugadores actuales del plantel, llevando los 20 títulos que ganó Guardiola en los 10 años que estuvo en el equipo.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la presencia del belga Vincent Kompany, actual DT de Bayern Munich, quien fue capitán del City y ganó la Premier bajo la dirección de Guardiola.

Guardiola, en Manchester City, ganó seis veces la Premier League, cinco veces la Copa de la Liga, tres FA Cup, tres Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA.

La "guinda de la torta" en el festejo a Guardiola fue un mensaje por video que envió Michael Jordan.

"Hola Pep, soy Michael Jordan. Solo quería felicitarte por una carrera increíble. Disfruta tu retiro. Buena suerte en el golf... y mantenla recta", dijo el histórico de los Chicago Bulls.

Guardiola, por su parte, se manifesto sorprendido: "No sabía que él me conocía... pero está bien".

Finalmente, Guardiola, emocionado, agradeció el cariño a los hinchas por los 10 años que hizo historia en el club.