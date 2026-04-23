Increíble: Peluquero de Cucurella filtró a propósito detalles clave sobre la formación de Chelsea

Una insólita situación se vivió en la Premier League de Inglaterra tras conocerse la filtración intencionada hecha por el peluquero del jugador Marc Cucurella respecto a la oncena de Chelsea.

Antes de la derrota "blue" por 3-0 ante Brighton & Hove el pasado martes, el barbero del seleccionado español cuyo usuario era @Rileyeagles_, escribió en la red social X "(Cole) Palmer y Joao Pedro lesionados esta noche. Ahí está su exclusiva".

El peluquero etiquetó a algunas cuentas que cubren la liga inglesa para luego acompañar el hilo con una fotografía mientras daba sus servicios al español.

Efectivamente, Cole Palmer y Joao Pedro no pudieron ser parte de la citación en el referido encuentro, desatando la polémica al tratarse de una filtración real desde el círculo de un jugador del propio equipo.

Ante el revuelo el peluquero eliminó la publicación y posteriormente toda su cuenta en X, pero medios como The Telegraph lograron rescatar el mensaje que puso en jaque la confidencialidad del plantel sobre su interna.