Bolivia declaró voluntad de avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas

El Gobierno de Bolivia manifestó este jueves su "voluntad al más alto nivel" de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, con la finalidad de resolver temas de "interés mutuo" pese a las "diferencias históricas" del pasado.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, recibió este jueves por la mañana a su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, en el complejo fronterizo Tambo Quemado-Chungará, donde ambos hicieron una primera declaración de buenas intenciones.

Más tarde se trasladaron a La Paz, y -tras sostener reuniones de trabajo- finalizaron la jornada con una declaración conjunta en la sede de la Cancillería boliviana.

"Nos honra la presencia de una delegación tan importante liderada por el canciller chileno, que da cuenta de la expresión de la voluntad que tenemos al más alto nivel para poder llevar adelante un conjunto de acciones que sean conducentes al restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas", dijo Aramayo.

La visita de dos días de Pérez Mackenna "es la confirmación de que Bolivia y Chile están atravesando un buen momento en su relación; marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación, incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo".

"Estamos en un tiempo en el que tenemos la responsabilidad frente a la historia de construir futuro: un futuro que no desconoce un pasado reciente, pero que nos permite entender que los desafíos globales y regionales son una oportunidad para reescribir la historia y darles a estos dos pueblos la oportunidad de caminar de la mano frente a esos desafíos", sentenció el ministro del Gobierno de Rodrigo Paz.

A su turno, el canciller Pérez señaló: "Lo que vivimos hoy ha sido muy positivo para ambos países y profundiza un camino de amistad y colaboración entre Chile y Bolivia".

"Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico", explicó.

"A nivel económico, nos acompaña una delegación de empresarios chilenos y nos hemos reunido con empresarios bolivianos porque queremos exportar

más y queremos atraer inversiones a nuestro país", detalló el ministro de José Antonio Kast.

Dentro de los anuncios de la jornada estuvo la firma de un acuerdo de servicios aéreos para "mejorar la conectividad" y el restablecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas al "más alto nivel", lo que permitirá "dar continuidad al diálogo y al tratamiento integral de la agenda bilateral".

La reunión en La Paz sirvió también para acordar que la primera Comisión Bilateral de Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios se realice este año en Santiago de Chile, con el fin de elaborar una agenda que "proteja" la situación de las personas que se desplazan por "motivos laborales".

Por otro lado, se acordó "iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial" entre Bolivia y Chile.

Este viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, ha señalado varias veces su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

La Cancillería chilena ha destacado que desde la llegada de José Antonio Kast al Gobierno de ese país en marzo, la relación entre Chile y Bolivia "ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas".