Jugador de Everton se restó de gesto contra el racismo: "No significa nada si no hay consecuencias"

Everton FC cayó por 0-2 ante Chelsea por la Premier League, pero una de las imágenes del partido se dio antes del pitazo inicial con la negación de un jugador "toffee" a realizar el gesto protocolar contra el racismo.

Ainsley Maitland-Niles fue el único jugador en quedarse de pie, mientras el resto se arrodilló tal como dicta la campaña oficial "No Room For Racism" que arrancó en el torneo inglés este fin de semana.

"Honestamente, siento que estos gestos se han convertido en formalidades. Nos arrodillamos antes de los partidos, las cámaras capturan el momento y todos siguen adelante. Pero ¿qué cambia realmente?", señaló el exOlympique de Lyon tras el partido en declaraciones reproducidas por AS.

"Estoy cansado de ver mensajes hermosos contra el racismo seguidos de la misma realidad fea. Arrodillarse no significa nada si las personas responsables no enfrentan consecuencias", sumó.

"No quiero otra fotografía de jugadores arrodillándose. Quiero ver un castigo real, responsabilidad real y un cambio real. Los jugadores negros merecen sentirse protegidos, respetados y seguros, no solo durante los 60 segundos antes del pitido inicial, sino todos los días", añadió el jugador de Everton.

Esta no es la primera vez que jugadores afrodescendientes reclaman la lucha contra el racismo mediante gestos y puestas en escena. En esa línea, este mismo sábado Marc Guehi de Manchester City e Issa Diop, de Ipswich Town, también evitaron arrodillarse en el duelo entre ambos equipos.